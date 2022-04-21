سميرة عبدالعزيز: الشيخ الشعراوي حضر عرض رجل القلعة وقالي المسرح مش حرام

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز “إن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي حضر عرض مسرحية رجل القلعة وكانت مسرحية تاريخية، وسألته هل المسرح حرام فأجابني لأ مش حرام”.

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أن المرأة في الدراما الإسلامية كانت مؤثرة عندما كان ينتج التلفزيون المصري الأعمال التاريخية والإسلامية بجانب شركات القطاع الخاص وعندما توقف التلفزيون توقفت الشركات عن إنتاج الأعمال التي تبرز دور المرأة في الإسلام.

أضافت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال لقائها على قناة تن في برنامج 60 سنة دراما، أن عدم إنتاج المسلسلات الدينية أدى لشعور الجمهور بإفتقاد مثل هذه الأعمال؛ لأن هناك أشخاصا لا تقرأ ولكنها تتعلم أمور الدين من المسلسلات الدينية وتكون مفيد جدا بالنسبة لهم لكن الأن فهم يفتقدوا مثل هذه الأعمال.

أوضحت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها طالبت الحكومة بإعادة إنتاج مثل هذه الأعمال، مضيفة أن قناة ماسبيرو زمان تعرض هذا النوع من المسلسلات الفنية القديمة ولابد من إنتاج مثلها بشكل حديث.

ومن جانبه قال الناقد طارق الشناوي إنه ضد رجال الدين في سماعهم للدين فقط ولابد من اطلاعهم على العديد من الفنون بمعنى أن يسمعوا أم كلثوم في الأطلال وولد الهدى.

وأضاف الشناوي أن لابد من وجود صلح بين الدنيا والدين والابتعاد عن خلق مسافات بين الدنيا والدين ويتمنى أن رجل الدين يكسر فكرة الممنوع، مضيفا أن الشعراوي حضر عرض مسرحية دماء على ستار الكعبة.



