عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشهد الحفل الختامى لفعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية بقنا

 


شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الحفل الختامى لفعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والتي نظمتها جمعية الشبان المسلمين بـ قنا ومؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين.

 


جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ومصطفى جبل، وكيل مديرية الشباب والرياضة والعميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز  ومدينة قنا وأشرف سعد، رئيس نادى قنا الرياضى ومجدى الشيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بقنا.


سلم محافظ قنا ، كأس البطولة وميداليات الدورة للفرق الفائزة، كما تم منح فريق "النادى الاجتماعي بالمحروسة" مداليات المركز الثالث والجوائز القيمة، وفى نهاية الاحتفال جرى تكريم  عدد من الرياضيين القدامى ومنحهم المدليات الشرفية.

 

محافظ قنا يتابع استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. ويستقبل 73 مواطنا للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم

محافظ قنا يتابع استعدادات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

 

أوضح محافظ قنا ، بأن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هذا العام هو العمل على دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع من خلال المشاركات الرياضية والاجتماعية بجانب إعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس وتنمي روح المنافسة بشرف، لافتاً إلى أن الدورة الرمضانية شارك فيها 5 أنديه هم " النادى الاجتماعي بالمحروسة ونادى شركة المياه ونادى تنمية المجتمع بالعويضات و الشبان المسلمين بنقاده ومؤسسة جبره لتربية البنين بقنا ".

 

وأضاف الداودى، بأن الدورات الرمضانية هى أحد الأنشطة الرياضة والشبابية، التى تؤكد مدى حرص الدولة المصرية فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب. 

 

جديد بالذكر أن الفعاليات الختامية للدورة الرمضانية أسفرت عن فوز فريق "تنمية المجتمع بالعويضات" بالمركز الأول، بينما حصل فريق "مؤسسة جبره لتربية البنين بقنا" على المركز الثانى.

 

 

الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
الدورة الرمضانية بقنا 
قنا الرياضة الشبان المسلمين جمعية الشبان الدورة الرمضانية مؤسسة احمد جبره تربية البنين الميداليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

عروس تصفع عريسها في حفل الزفاف أمام المعازيم

موضوعات متعلقة

لمتابعة فعاليات البرامج التوعية.. مدير تعليم قنا يتفقد مدرستى نجع قرين والفحيرة

ديوان عام محافظة قنا يستقبل 73 مواطن للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم

ترشيحاتنا

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تضع نصائح للحائض خلال الأيام المقبلة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن أراضي فلسطين مرفوضة ومضللة

بيراميدز يشترط صفقة تبادلية للموافقة على انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحماس في غزة

سميرة عبدالعزيز: الشيخ الشعراوي حضر عرض رجل القلعة وقالي المسرح مش حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ