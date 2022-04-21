محافظ قنا يشهد الحفل الختامى لفعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية



شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الحفل الختامى لفعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والتي نظمتها جمعية الشبان المسلمين بـ قنا ومؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين.



جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ومصطفى جبل، وكيل مديرية الشباب والرياضة والعميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وأشرف سعد، رئيس نادى قنا الرياضى ومجدى الشيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بقنا.



سلم محافظ قنا ، كأس البطولة وميداليات الدورة للفرق الفائزة، كما تم منح فريق "النادى الاجتماعي بالمحروسة" مداليات المركز الثالث والجوائز القيمة، وفى نهاية الاحتفال جرى تكريم عدد من الرياضيين القدامى ومنحهم المدليات الشرفية.

أوضح محافظ قنا ، بأن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هذا العام هو العمل على دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع من خلال المشاركات الرياضية والاجتماعية بجانب إعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس وتنمي روح المنافسة بشرف، لافتاً إلى أن الدورة الرمضانية شارك فيها 5 أنديه هم " النادى الاجتماعي بالمحروسة ونادى شركة المياه ونادى تنمية المجتمع بالعويضات و الشبان المسلمين بنقاده ومؤسسة جبره لتربية البنين بقنا ".

وأضاف الداودى، بأن الدورات الرمضانية هى أحد الأنشطة الرياضة والشبابية، التى تؤكد مدى حرص الدولة المصرية فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب.

جديد بالذكر أن الفعاليات الختامية للدورة الرمضانية أسفرت عن فوز فريق "تنمية المجتمع بالعويضات" بالمركز الأول، بينما حصل فريق "مؤسسة جبره لتربية البنين بقنا" على المركز الثانى.

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا

الدورة الرمضانية بقنا