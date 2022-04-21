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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مدافع فيوتشر على رادار الأهلي.. وموسيماني يحسم القرار

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمود مرعي مدافع فيوتشر إف سي، دخل دائرة اهتمامات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تمهيدا لضمه في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: ترشيح اللاعب جاء عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بعد طلب الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير تدعيم خط الدفاع في الموسم القادم .

وأضاف شبانة، اللجنة رحبت بضم اللاعب بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه مع فريقه وأيضا كانت من ضمن الأهداف لضمه اثناء وجوده في وادي دجلة

وأكمل شبانة، اللجنة عرضت علي  موسيماني  تقرير بشأن مرعي من أجل الحصول علي  موافقته الفنية قبل الدخول في أي مفاوضات مع إدارة فيوتشر بشأن شراء اللاعب في الصيف

وأتم شبانة، موسيماني طلب من ثنائي تحليل الاداء الفني بمتابعة مباريات المدافع مع فريقه وتقديم تقرير عن مستواه الفني والبدني من أجل الإطلاع عليه والحكم علي اللاعب.

بيتسو موسيماني الأهلى وادي دجلة امير توفيق موسيمانى

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