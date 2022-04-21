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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الرحيم كمال عن الكبير أوى: الضحكة الرايقة بعد الفطار

صدى البلد

أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بمسلسل الكبير أوى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب عبد الرحيم كمال :" ربنا يسعد قلب احمد مكي واحمد الجندي وكتاب وكل صناع وممثلين مسلسل الكبير قوي هما الضحكة الرايقة المحترمة اللطيفة بعد الفطار منتهى اللطف  والخفة والجمال ".

وشهدت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل “الكبير أوي” العديد من التفاصيل الكوميدية المشوقة.

ظهرت “سامنتا” والدة الكبير اوي وچوني لاول مرة في هذا الموسم، وجاءت إلى المزاريطة على موتوسيكل برفقة أصدقائها.

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قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 6

قنوات العرض : on E  حصرياً - منصة watch it.

أحداث الجزء السادس من الكبير أوي

تشهد أحداث الجزء الساس من مسلسل الكبير أوي مباراة تمثيلية بين «الكبير» ونجله «العترة» بعد أن أصبح شابًا، بوجود العديد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، بواقع ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.

مسلسل “الكبير أوي مسلسل “الكبير أوي” الكاتب عبد الرحيم كمال مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير

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