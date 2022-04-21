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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مُسجلاً 150 ألف جنيه للطن.. تعرف على أسعار النحاس محليًا وعالميًا.. تفاصيل

صدى البلد

استقرت أسعار النحاس  في السوق المحلية على نفس القيمة السعرية، على مدار أكثر من 3 أسابيع متتالية. 
وينشر “صدى البلد” أسعار النحاس في مصر اليوم وهي كالتالي: 
واصلت أسعار خام النحاس الثبات ليبلغ سعر الطن 150 ألف جنيه.
واستقر سعر طن النحاس الأحمر "الخردة"، عند 105,000 جنيه.

أما على صعيد البورصة العالمية، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأحمر في بورصة لندن للمعادن، في افتتاح منتصف جلسات التداول الأسبوعية.
وسجلت العقود الآجلة للنحاس، هبوطًا، بنسبة 0.69%، لتصل إلى 10234.5 دولارًا للطن، في بورصة لندن للمعادن، في منتصف تداولات الأسبوع. 

العقود الآجلة السوق المحلي معادن البورصة العالمية اسعار النحاس

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