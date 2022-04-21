وزير الزراعة:3 ملايين و650 ألف فدان نسبة المساحة المنزرعة قمحا هذا العام

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة توشكى ليشهد بدء موسم حصاد القمح، إن المساحة المنزرعة من القمح تبلغ هذا العام 3 ملايين و650 ألف فدان، بزيادة 450 ألف فدان عن عام 2020، و250 ألف فدان عن عام 2021.

وأضاف أن الإنتاجية المتوقعة من تلك المساحة تقدر بحوالي 10 ملايين طن، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعتبر من أعلي الدول فى الإنتاجية لوحدة المساحة للفدان.

وأوضح أن التقديرات المعروضة تشير لموسم الحصاد هذا العام إلى أن نسبة كبيرة من الحصاد ستكون فى شهر مايو بـ75% منه، متابعا أن الدولة المصرية اتخذت عددا من الآليات لدعم محصول القمح هذا العام، ومنها إعلان السعر قبل الموسم إنفاذا للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز استثنائي.

وأشار إلى أنه من ضمن أيضا آليات الدعم، المشروع الخاص للصوامع لزيادة السعات الإنتاجية، إلى جانب زيادة الحقول الإرشادية والتوسع فى استخدام الميكنة فى الزراعة.