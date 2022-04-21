أخبار البرلمان.. حظر توثيق الزواج لمن دون الـ 18.. شروط التصرف في العقارات لصالح المشروعات الاستثمارية

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
بعد ضبط كميات بالقليوبية..الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألفا عقوبة غش الأدوية
حظر تداول منتجات مخلة بالآداب العامة في قانون حماية المستهلك
للمشروعات الاستثمارية |شروط التصرف فى العقارات والحوافز الممنوحة بالقانون
حظر توثيق عقد الزواج لمن دون الـ18..حبس سنة وغرامة 50 ألفا للمخالفين|مشروع قانون
شروط و إجراءات حصول المصريين على الجنسية الأجنبية | تفاصيل
حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة ملاك العقارات حال عدم تأمين المباني
الحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الترويج لممارسة الرذيلة
بعد رصد 70 حالة بالخارج.. صحة النواب: الالتهاب الكبدي يصيب فئة الأطفال
صحة النواب: حالات التهاب الكبد الوبائي في دول أوروبا غير معروفة السبب