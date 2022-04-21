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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أجنبى يتاجر فى العملة بالقاهرة

حبس شخص
حبس شخص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية ").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية عابدين مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية النقد الأجنبي

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