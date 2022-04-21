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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

صدى البلد

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سوهاج الزراعى، عن إصابة ٤ أفراد من أسرة واحدة.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سوهاج، نتج عنه إصابة مستقلى السيارة.

 

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تبين إصابة كل من: أحمد عبد الحميد أحمد ٣٠ عاماً، سحجات وكدمات متفرقة، دعاء محمد محمود ٣٩ عاماً، لا توجد إصابات ظاهرية، حسن أحمد عبدالحميد ٣ أعوام، سحجات وكدمات متفرقة، محمد أحمد عبد الحميد ٤ أعوام، جرح بالزراع الأيمن بطول ٦ سم.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا حادث انقلاب سيارة ملاكى سوهاج المصابين مستشفى أبوتشت

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