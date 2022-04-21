انتقال مجاني.. إدوارد نيكيتاه يسجل أول ثنائية له في شباك تشيلسي بالبريميرليج

حقق أرسنال فوزا مثيرا على مضيفه تشيلسي بنتيجة 4-2، في ديربي لندن الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة ارسنال وتشيلسي إدوارد نيكيتاه وسجل هدفين وقدم أداء جيدا نال إشادة الجميع .

انتقل عام ‏2015 ادوارد نيكيتاه من فريق الشباب لنادي تشيلسي إلى نادي آرسنال مجاناً.

إدوارد نيكيتاه يقود هجوم آرسنال ويسجل أول ثنائيه له بالبريميرليج أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.

ونقدم إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 13 لصالح أرسنال ثم تعادل تيمو فيرنر للبلوز في الدقيقة 17.

ثم سجل سميث رو للجانرز في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل سيزار أزبيلكويتا مجددا في الدقيقة 32.

ونجح نكيتاه في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 57، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة يظل تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 62 نقطة جمعها من الفوز فى 18 مباراة والتعادل فى 8 لقاءات وخسارة 5 مواجهات.

بينما يحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 57 نقطة جمعها من الفوز فى 18 مباراة والتعادل فى 3 وخسارة 11 لقاء.

وجاء ترتيب جدول الدورى الانجليزى على النحو التالي:

مانشستر سيتي - 77 نقطة

ليفربول - 76 نقطة

تشيلسي - 62 نقطة

توتنهام - 57 نقطة

أرسنال - 57 نقطة

مانشستر يونايتد - 54 نقطة

وست هام - 52 نقطة