صناعة النواب:إرادة الدولة المصرية أعادت الحياة لمشروع توشكي بإزالة كافة معوقات تشغيله

ثمن النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمنطقة توشكي بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية، مؤكدا أن الدولة المصرية وضعت هدف الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية صوب أعينها ، وتقوم حاليا باتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق هذا الهدف.



ونوه النائب شحاتة أبو زيد خلال بيان صادر عنه اليوم، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تأثير على إمدادات العالم بمحصول القمح، وهو ما يدفع إلى ضرورة الاعتماد على نفسنا في في تحقيق الأمن الغذائي من هذا المحصول.



وزاد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية على ضرورة توفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي وذلك من خلال زيادة المساحات المنزرعة منه ، وهو ما نراه جليا في كثير من المشروعات أبرزها توشكى ومشروع المليون ونصف فدان بالدلتا.



واكد النائب شحاتة أبو زيد أن مشروع توشكي يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة في تحقيقه وتحصد نتائجه الآن، مشيدا بـ الطفرة الزراعية الكبيرة التي يشهدها القطاع .



واختتم أمين سر صناعة النواب حديثه قائلا:" نجاح مشروع توشكى وإعادة الحياة له جاء بعد إزالة عوائق تتعلق بإنشائه أو بالبنية الأساسية ناهيك عن توفير مصادر الري والطاقة.. وهو أمر يحسب للدولة المصرية وإرادتها القوية في تشغيله".