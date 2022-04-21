محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة تطهير وتنظيف مجاري نهر النيل

كلف محافظ الدقهلية المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية بمتابعة تنفيذ خطة شاملة لأعمال تطهير وتنظيف مجاري فرع نهر النيل بمدينة المنصورة.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الري أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد بدأ بالفعل تنفيذ خطة تستهدف تحسين المنظر البصري والجمالي لفرع النيل بالمنصورة وكذلك تساهم بشكل كبير في تحسين نوعية المياه وأيضا تقليل الفاقد نتيجة ما يستهلكه نباتات الحشائش وورد النيل بالمجري المائي، موضحا أن الخطة يتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للنيل بالمنصورة بإشراف سها مصطفي مدير عام الإدارة.



وأشاد المحافظ بالتعاون الكامل لمديرية الري بالدقهلية في تنفيذ المشروعات والخطط التي تستهدف صالح أبناء الدقهلية، مؤكدا متابعته الشخصية لأعمال تنفيذ الخطة.