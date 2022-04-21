الرئيس السيسي: مبادرة حياة كريمة لن تتوقف.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إن مبادرة حياة كريمة مستمرة، معقبا: "المشروع يستهدف 60 مليون إنسان".



وأضاف "السيٍسي"، خلال لقائه مع مجمع الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى،: "لماذا نتخلى عن مشروع حياة كريمة؟، والتخلي عن المشروع يعني أن التخطيط كان ناقص من البداية"، مؤكدا: "المواد موجودة للمشروع".

وأشار: "هسأل سؤال لكل المصريين، هل أما يكون ليا أخ أو أخت أو أسرة في الريف وليس لديهم صرف صحي هل هذا أمر مقبول"، متابعا: "من منظور وطني أو أخلاقي أو ديني ميتسابوش".

وأوضح: "التغيير في الخطة ليس عيب تمويل، وأنا تحدثت عند إطلاق المشروع أننا نستهدف إنهاء المرحلة الأولى خلال عام، ونتمنى ذلك".

وتابع: "قضية الوقت في تنفيذ الخطة في تحدي لأننا ننفذ عمل على حالة ليست مخططة"، موضحا: "الخطة قد تجد بعض الصعوبات عند التنفيذ الفعلي على الأرض".

