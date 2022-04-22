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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التموين بالشرقية: مستعدون لـ حصاد القمح و12 إردباً حد أدنى للفدان|حوار

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين برفقه محرر صدي البلد

لدينا 54  موقعا لإستقبال القمح هذا العام مقسمين الي 8 صوامع و 46 شونة مطورة بطاقة إستيعابية تصل إلى 812 ألف و776 طن ومستعدون جيدا لإستقبال موسم القمح هذا العام بالإضافة الي تشكيل غرفة عمليات رئيسة وإخر فرعية بمختلف الإدارات التموينية..بهذة الكلمات بدءت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية حديثها لموقع صدي البلد.

في البداية أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية ان الدولة قررت صرف حوافز تشجيعية للمزارعين الموردين للقمح بالإضافة الي التيسير عليهم والتسهيل عليهم من خلال توفير مفارش قريبة لهم خاصة بالتجار وايضا قررت الدولة صرف المستحقات المالية لهم في غضون 48 ساعة ونتوقع ان تحصل الشرقية علي المركز الأول مثل الأعوام الخمسة الماضية في التوريد.

استكملت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم تجهيز 54 موقع تخزيني تم تحديدهم لإستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة استيعابية تصل إلى 812 ألف و776 طن تم تجهيزهم  واستيفائهم لكافة الإشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية بالإضافة الي القيام بتطهيرهم من خلال لجان تم تشكيلها إستعدادا لإستقبال القمح الجديد.

وأضافت "عبد الرحمن" انه تم منح عدد من التجار الموافقة علي فرشة لتوريد القمح لشون وصوامع الشرقية بالإضافة الي الرقامة الصارمة والمشددة من قبل مديرية التموين والمرور الدوري علي مراكز التجميع وإستقبال الأقماح بالإضافة الي وجود حوافز للمزارعين لتشجيهم علي التوريد حيث قررت الحكومة الموافقة علي بتشجيع المزارعين علي توريد القمح وصرف حافز 65 جنيه للاردب مقسمين الي 50 جنية كحافظ توريد و15 جنية كحافز نقل بالإضافة الي توفير خط ساخن وغرفة عمليات علي مدار الساعة لإستقبال اي شكاوي وحلها فورا.

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وأكدت  وكيل وزارة التموين بالشرقية ان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للوقوف علي مدى الجاهزية والإستعداد لإستقبال موسم القمح وشدد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لاستقبال القمح كما ان مديرية الزراعة بالشرقية أكدت أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 423 ألف 222 فدان بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.

وأشارت إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعلن  عن وضع آلية لصرف حوافز لمديري الإدارات والجمعيات الزراعية الأدق حصراً للمساحات المنزرعة قمحاً والأعلى توريداً للمحصول لهذا العام وذلك تشجيعاً لهم كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجان من المتابعة الميدانية بالديوان العام لحصر المساحة المنزرعة قمحاً علي الطبيعة وتحديد متوسط إنتاجية الفدان والكمية الموردة من الأقماح لكل فدان علي حدة بالتعاون بين الإدارات والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية وذلك للوقوف علي المساحة الفعلية المنزرعة قمح وضمان توريد الكميات المطلوبة

واختتمت وكيل وزارة التموين بالشرقية قائلة: إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون والوقوف علي أي عقبات أمام توريد القمح وإزالتها فوراً والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

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الشرقية القمح التموين الحكومة صدى البلد مديرية التموين موقع صدى البلد غرفة عمليات

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