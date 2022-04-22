لطردها من الشقة.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو فتاة تضررت من صاحبه مسكنها بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر "طالبة" من إحدى السيدات "مؤجرة شقة لها" - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة لرغبتها فى طردها من الشقة.

بالفحص أمكن التوصل للشاكية وتبين أنها (طالبة بإحدى الكليات – مقيمة بمحافظة الجيزة) وبسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) مؤجرة الشقة سكنها لرغبتها في طردها من الشقة إقامتها.

تم إستدعاء المذكورة وبسؤالها أيدت ما سبق.. وبإستكمال الفحص تبين أنه لم يتم تحرير عقد بين الطرفين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.