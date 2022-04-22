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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

كارلوس غصن
كارلوس غصن

قال متحدث باسم كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركتي رينو ونيسان، إن غصن "فوجئ" بتقارير إعلامية نُشرت في وقت سابق عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا أمرا دوليا بالقبص عليه.

وقال المتحدث باسم غصن لوكالة “رويترز” للأنباء: "هذا أمر مفاجئ .. غصن تعاون دائما مع السلطات الفرنسية".

جاء رد المتحدث باسم غصن بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام فرنسية أن المدعين الفرنسيين أصدروا مذكرة توقيف دولية بحق غصن.

وقال مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير بباريس لصحيفة وول ستريت جورنال إن قاضي التحقيق أصدر خمس مذكرات دولية بالقبص على غصن والمالكين الحاليين أو المديرين السابقين للشركة العمانية سهيل بهوان للسيارات، وهي موزع سيارات في السلطنة.

وتقول المذكرات إن غصن قام بتحويل ملايين الدولارات من أموال رينو من خلال موزع السيارات العماني لاستخدامه الشخصي بما في ذلك شراء يخت.

ولم يتسن الاتصال بالمدعي العام المحلي في نانتير للتعليق.

وقال غصن لرويترز في مقابلة العام الماضي إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه لدى السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن في مذكرة الإنتربول التي تمنعه ​​من السفر خارج لبنان.

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فرنسا كارلوس غصن مذكرة توقيف دولية نيسان السلطات الفرنسية

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