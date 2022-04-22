الرقابة المالية: 1.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال يناير 2022

الأجهزة الكهربائية تتصدر..

كشفت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير2022 بلغ 1.8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2022 والتى حصل صدى البلد على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 186 عميل خلال يناير الماضي.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 40.59% وتليها شراء المركبات والسيارات بنسبة 38.65%، ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بـ4.59%، وجاءت سلع الملابس الجاهزة والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات فى المرتبة الرابعة بنسبة 4.18% يليها الأثاث وتجهيزات المنازل بـ 4.05%.



ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.

وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي نموا خلال عام 2021 مسجلا 17.2 مليار جنيه مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بارتفاع 104.8%.