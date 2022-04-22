ارتدوا جاكت.. الأرصاد تحذر من فارق درجات الحرارة بين الليل والنهار

قالت الدكتورة منار غانم ، عوض المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، بحوالي 3 درجات مئوية، موضحة أن درجات الحرارة لا زالت في معدلاتها الطبيعية لهذا العام.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد تتأثر في مثل هذا التوقيت بكتل هوائية قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، منوهة بأن الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى الكبرى ومعتدل على محافظات الوجه البحري وحار على جنوب الصعيد.

وتابعت منار غانم، أن الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد في فترات المساء تكون منخفضة الرطوبة، ويصل الفارق بين درجات الحرارة في الصباح والمساء لـ 15 درجة مئوية.

ونصحت منار غانم، بضرورة المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة في فترات الليل، واصطحاب "جاكت" لارتدائه خلال فترات الليل، مؤكدة أن هناك اختلاف كبير بين درجات الحرارة في الليل والنهار.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 22-4-2022

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت مذيعة القناة إن درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاع 3 درجات عن أمس، فدرجات الحرارة أمس سجلت 26، واليوم تسجل 29 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :



القاهرة الصغرى 15 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24

مطروح الصغرى 13 والعظمى 23



شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 28

طنطا الصغرى 13 والعظمى 27

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 26



بلطيم الصغرى 13 العظمى 22