عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية، وتكون درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام. 


وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، والطقس في فترة النهار يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على محافظات شمال الصعيد ويكون شديد الحرارة في فترة النهار على جنوب الصعيد.


وتابعت: "في فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، سيكون هناك فارقا كبيرا بين درجات الحرارة في النهار والليل تصل لـ14 درجة مئوية وتكون الأجواء مائلة للبرودة في فترات الليل، وبخاصة في الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد". 


وأشارت، إلى أن الأجواء تكون لطيفة على جنوب الصعيد، ويشهد الليل نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، يزود إحساسنا بانخفاضات درجات الحرارة وبرودة الطقس، وسنستمر في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة ويكون المتوسط بين 26 إلى 31 درجة مئوية على مدار الأيام المقبلة، وستكون الأجواء مستقرة ربيعية مائلة للحرارة خلال فترات النهار.

 


 

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الاحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

هبوط في أسعار الذهب بمستهل تعاملات الجمعة 22-4-2022

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

متابعة موسم حصاد القمح.. أبرز أنشطة الزراعة خلال هذا الأسبوع

علامات ليلة القدر وماذا يحدث بعدها.. اعرف فضلها ووقتها

الأهلي والرجاء الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

البترول تبحث مع شركة هني ويل العالمية المشاركة في مشروعات الوقود الأخضر

وزير النقل يتابع تنفيذ الجسور الترابية بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى.. صور

نقل 17 حالة.. تفاصيل حريق قسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ