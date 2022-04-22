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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البترول تبحث مع شركة هني ويل العالمية المشاركة في مشروعات الوقود الأخضر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع خالد هاشم رئيس شركة هنى ويل العالمية لمنطقة شمال أفريقيا ومحمد محيسن رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط ، المشروعات التى تشارك بها هنى ويل وفرص زيادة أنشطتها بقطاع البترول فى ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر والمشاركة فى المشروعات الاستراتيجية خاصة فى مجالات الوقود الأخضر وتوفير التكنولوجيات المتطورة لتقليل الانبعاثات والاستفادة منها بالإضافة إلى المساهمة فى المبادرات التى يتم الاستعداد لإطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التى تستضيفها مصر أواخر العام الجاري.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لمشروعات الرقمنة فى إطار برنامج التحول الرقمى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وتطبيق أحدث التكنولوجيات فى تنفيذ المشروعات بكفاءة لزيادة الانتاج وتقليل الفاقد وخفض التكاليف وإنتاج منتجات بمواصفات قياسية بالتوافق مع السياسات والضوابط البيئية وبالاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج العالمية الناجحة فى مشروعات الطاقة الخضراء وانتقاء أفضل العناصر الهامة منها من حيث إمكانية تطبيقها فى مصر.

رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، برغبة هنى ويل للمشاركة فى مشروعات ومبادرات خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه والتى يستعد قطاع البترول لإطلاقها خلال قمة COP27 .

ومن جانبه أكد خالد هاشم رئيس شركة هني ويل العالمية لمنطقة شمال أفريقيا، أن موقع مصر الجغرافى المتميز يؤهلها لأن تصبح مركزاً محورياً يربط أوروبا بالشرق الأوسط وخاصة فى مشروعات الوقود الأخضر لتموين السفن وإنتاج الهيدروجين والأمونيا وأن الشركة تمتلك حلول تكنولوجية متطورة للطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات.

واستعرض هاشم آخر مستجدات المشروعات التى تساهم بها الشركة بالشراكة مع شركات قطاع البترول مثل ميدور وإيكم وبتروجت وفى ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2022 بين شركتى إنبى وهنى ويل فى مجال مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة والحلول الرقمية .

تابع "هنى ويل ترغب فى العمل بمجالات البتروكيماويات وإنتاج الوقود الأخضر لتموين الطائرات باستثمارات تصل إلى حوالى 200 مليون دولار بالإضافة إلى مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات بالشراكة مع هيئة البترول وتصنيع المعدات اللازمة للمشروع فى مصر مما يوفر نسبة تتراوح ما بين 20 – 30% من تكلفة التصنيع.

وأكد هاشم أن هنى ويل تقدر كفاءة والتزام المهندسين المصريين وتسعى لإنشاء مركز لمتابعة المشروعات وتقديم الاستشارات الهندسية فى مصر. حضر المباحثات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

البترول الوقود الأخضر الثروة المعدنية Real Estate Finance

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