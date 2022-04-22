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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تذوق المرأة الطعام في نهار رمضان.. من فتاوى الصيام

إعداد الطعام
إعداد الطعام

حكم تذوق المرأة الطعام في نهار رمضان ، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من النساء في شهر رمضان، ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "أمي ترفض تذوق الطعام خلال نهار رمضان ظنا منها أنه يفسد الصوم، فما الحكم؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أحد وعاظ الأزهر الشريف، أن تذوق الطعام في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط ألا يصل منه شئ إلى الجوف.

وأشار إلى أن سيدنا ابن عباس قال "لا بأس بتذوق الخل أو شيء من ذلك ما لم يدخل إلى الحلق".

حكم تذوق الطعام أثناء الصوم


ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول "ما حكم تذوق المرأة للطعام أثناء الصوم في نهار رمضان؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من الأولى ألا تلجأ المرأة إلى تذوق الطعام أثناء الصيام ولها أن تتعامل في طهي الطعام بحاسة الشم كما كانت تفعل الأمهات وربات البيوت قديما.

وأضاف أمين الفتوى في رده على السؤال عبر خدمة البث المباشر، أنه إذا تطلب الأمر ولا مفر إلا التذوق فلها أن تفعل ذلك على طرف لسانها وتضع قليل من الطعام على طرف اللسان حتى لا تبتلع شيئا منه وهذا لا يضر بصحة صومها.

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