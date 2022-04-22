أسامة ربيع: تطوير القطاع الجنوبي للقناة يتم بخطى ثابتة وسينتهي في يوليو 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليقًا على أخر مستجدات تطوير القطاع الجنوبي للقناة، إن المشروع يتم بخطى ثابتة وسينتهي في شهر يوليو من العام المقبل، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى جزئين الأول في بحيرات المرة الصغرى 10 كم من الكيلو 122 لـ 132، حيث تم الانتهاء من العمل في هذا الجزء بنسبة 21 %، أما الجزء الثاني من الكيلو 132 لـ 162 ترقيم القناة تم إنجاز حوالي 5 مليون كم مكعب بنسبة تصل لـ 28% .



وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أنه تبعًا لمخطط التطوير نقوم بزيادة كراكة كل فترة لإنجاز العمل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر تحدي، معقبًا:" الجزء من الكيلو 122 لـ 162 في جنوب القناة يعتبر أصعب جزء من ناحية القيام بأنشطة الملاحة نظرًا لضيقه ووجود به الكثير من الانحناءات".



وأوضح "ربيع" أن التوسع 40 متر جهة الشرق والتعميق من 66 قدم لـ 72 قدم سيساهم بتحسين حركة الملاحة في هذا الجزء بنسبة تصل لـ 28%، متابعًا أن هذه الخطوة ستعمل على تيسير أنشطة الملاحة للقبطان المسئول عن قيادة المركب في هذه المنطقة.



وأشار إلى أن تطوير الجزء الخاص بالبحيرات المرة الصغرى سيساهم في زيادة عدد السفن الموجودة داخل القناة وهذا أمر في غاية الأهمية نظرًا لزيادة عدد السفن في هذه الأيام، مردفًا أن حركة الملاحة تسير بخطى جيدة، معقبًا:" كنا قلقين أن الحرب الأوكرانية الروسية تؤثر على حركة الملاحة ولكن السفن التي كانت ستأتي من البحر الأسود جاء بدلًا منها سفن من الجنوب لتعويض الغاز والبترول الذي كان يأتي من روسيا وأوكرانيا لدول أوروبا".



