برلماني: إنهاء قوائم الانتظار يرفع الأعباء المادية والنفسية عن المرضى غير القادرين

بعد اجراء أكثر من مليون جراحة

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار جاءت لتكون حلا عاجلا للتدخلات الجراحية الحرجة وذلك في إطار تحسين هذا النوع من الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خاصة للفئات غير القادرة ومحدودي الدخل ممن لا يستطيعون إجراء هذه العمليات علي نفقتهم الخاصة.

و ناشد " مكرم" في تصريحات لـ " صدي البلد"، بأهمية زيادة فروع كليات الطب للكليات الأم مما يعمل علي توفير عدد جيد من الكوادر البشرية من الأطباء بالتخصصات التي تستهدف المبادرة القضاء عليها وعلي رأسها جراحات الأورام والقلب و أمراض العيون والكسور أي الجراحات التي تحتاج لتدخل عاجل في فترة زمنية قصيرة فور الإصابة، أيضا ضرورة رصد الأسباب التي كانت تؤدي لطول فترة الإنتظار بالقوائم.

و أشار عضو لجنة الصحة، إلي أن هناك تعاون وتنسيق جيد بين البرلمان والحكومة في تسريع الجهود في ملف إنهاء قوائم الإنتظار، وذلك من خلال سرعة إصدار التشريعات التي تدعم ذلك وأهمها قانون المجلس الصحي المصري والذي يعتبر أهم مزاياه هو العمل علي تقليل أكبر قدر من الأعداد المنتظرة، معقبا " لما يكون في جراحات باردة أي لا تحتاج السرعة القصوي في العلاج فيتم قبول الأمر بخلاف من تتطلب التدخل الفوري".

واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي مدي جدوي هذه المبادرة في رفع العناء عن كاهل المواطنين سواء فيما يخص الناحية المادية أو النفسية وما يتعلق بسرعة تلقيهم العلاج مما يعمل علي تحسين جودة الحياة الصحية لهم، منوها إلي أهمية التوسع في مراكز زراعة الأعضاء البشرية وذلك لزيادة أعداد العمليات التي تتطلب ذلك.

وفي سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة.

تناول الوزير خلال الاجتماع، الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجراء جراحي لها بلغ ما يزيد على مليون حالة، بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بواقع نحو 384 ألف حالة قسطرة قلب، و56.1 ألف حالة جراحة قلب، و63.3 ألف حالة جراحة مخ وأعصاب، و63.5 ألف حالة جراحة عظام، و441.3 ألف حالة جراحة رمد.

كما تضمنت الحالات نحو 37 ألف حالة جراحة أورام، و441 حالة زراعة كلى، و775 حالة زراعة كبد، و5108 حالة زراعة قوقعة، و3366 حالة قسطرة مخية، و8073 حالة قسطرة طرفية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجراحات تمت من خلال 477 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل: 17 مستشفى عسكريا، و78 من مستشفيات القطاع العلاجي، و58 مستشفى جامعيا، و215 مستشفى خاصا وجهة خيرية، و5 مؤسسات علاجية، و54 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية، و31 مستشفى تابعا للتأمين الصحي، و19 مستشفى تعليميا، فضلا عن 187 مستشفى تابعا لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، استعرض الوزير خلال الاجتماع، منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي، متناولا الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، والتي سجلت معدلات تنفيذ متقدمة.



وتشمل هذه الجامعات: جامعة جنوب الوادي، وجامعة بني سويف، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة قناة السويس، وجامعة المنوفية، وجامعة عين شمس.