تفاصيل فسخ عقد عمرو وردة قبل الموعد المحدد في قبرص

أعلن نادي بانسيرايكوس القبرصي عن تفاصيل فسخ تعاقده مع عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق قبل أقل من موسم من انضمامه للفريق.



وقال نادي بانسيرايكوس أنه قرر فسخ تعاقده مع عمرو وردة، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حسبما جاء في بيان رسمي.

وقال بانسيرايكوس في بيان عبر موقعه الرسمي: "نعلن عن التوصل إلى قرار لفسخ مبكر لتعاقدنا مع لاعب كرة القدم عمرو وردة".

وأضاف: "انضم المصري إلى فريقنا في يناير وقدم أقصى ما لديه لتحقيق هدف البقاء بـ17 مباراة و5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في الدوري الممتاز".

وواصل النادي في بيانه: "نشكره على ما قدمه لفريقنا ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته"