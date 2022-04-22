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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد كريمة: التنمر عمل منكر ويصدر من أشخاص لن تتربى

أحمد كريمة
أحمد كريمة

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تنمر البعض على الآخر، وقال إن التنمر عمل منكر، موضحًا: "ندين أى شخص متنمر، وفى نفس الوقت نطالب الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بعمل إعلانات وبها حالات إنسانية صعبة بعرض تجميع الأموال".


وأضاف أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، أنه يطالب الدولة بمنع تصوير المواطنين التى تعانى من مشكلات صحية، والظهور فى الإعلانات، وذلك للحفاظ على مشاعرها، وخصوصيتها. 


وأشار إلى أن التنمر يصدر من أشخاص ليس لديهم تربية، ومن هم شواذ فكريًا، ولكن الشخص السوى، يساعد ويسعى للمساندة لـ الحالات التى تعانى من أمراض.


و الجدير بالذكر أن التنمر الإلكتروني يُقصد به التنمر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة ومنصات الألعاب والهواتف المحمولة، وهو سلوك متكرر هدفه استفزاز الشخص أو تشويه سمعته أو التحرش به.

وأكدت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن أبرز الأمثلة على التنمر الإلكتروني تتمثل في:
 

- نشر الأكاذيب عن شخٍص أو نشر صور محرجة له على وسائل التواصل الاجتماعي.
- إرسال تهديدات عن طريق الرسائل.
- انتحال شخصية شخص وعمل ملف مزيف ليه.
- نشر المعلومات الشخصية لشخص زي العنوان ورقم التليفون..
- السخرية والتقليل من شخص في محادثة جماعية.
- التقاط فيديو أو صورة محرجة لشخص ومشاركتها على الانترنت بدون استئذان.

الفرق  بين الهزار والتنمر

وأوضحت الأمانة العامة للصحة النفسية أنه حال الشعور بالأذى، فذلك يعني إن الهزار تجاوز حدوده، كما أن استمرار  الهزارحتي بعد مطالبة الشخص بالتوقف للشعور بالضيق يعد ايضا من التنمر.

 

أحمد كريمة جامعة الأزهر الأزهر تنمر

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