رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع الإسباني "جوردو" لتدريب رجال اليد

أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني دانيال جوردو لتدريب الفريق الأول لرجال كرة اليد.

وحضر المدرب الإسباني للنادي ظهر اليوم، الجمعة، وقام بجولة داخل مقر الجزيرة شاهد خلالها الصالة المُغطاة وبعض منشآت النادي الأخرى.

وعقد خالد العوضي، جلسة تعارف بمكتبه مع المدرب الجديد وجهازه المعاون، وتحدث خلالها مدير النشاط الرياضي عن ثقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في المدرب الإسباني وقدرته على قيادة الفريق نحو التتويج بالبطولات التي سيُشارك فيها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن العوضي عن تقديم كل سُبل الدعم والمساندة للمدير الفني الجديد وفريق كرة اليد بالنادي؛ من أجل تحقيق طموحات وأهداف الجماهير.

ومن جهته، تحدث المدرب الإسباني خلال الجلسة ذاتها عن حماسه الشديد لخوض التجربة مع الأهلي؛ لأنها إحدى أهم التجارب في مشواره التدريبي، موضحاً أنه يعرف جيداً حجم وقيمة النادي الأهلي في كل الألعاب ومنها بالطبع كرة اليد.

وأوضح "جوردو" أنه جاهز لخوض التحدي مع الأهلي بالمنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، خاصة بعدما لمس روح التعاون من الجميع داخل النادي منذ قدومه.