التعليم العالي في أسبوع.. الوزير يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام.. ويتابع تأهيل الكليات الجامعية للاعتماد الأكاديمي

التعليم العالي:

مركز بحوث وتطوير الفلزات يبحث فرص دعم التعاون الدولي والإفريقي



وزير التعليم العالي:



إعلان نتائج مراحل التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بالجامعات والمعاهد العليا

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ، جولة تفقدية لوزير التعليم العالي لأعمال التطوير بمستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام، ويتابع تأهيل الكليات الجامعية للاعتماد الأكاديمي.

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول قيام فريق الدعم الفني والمتابعة لمشروعات دعم وتأهيل البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي (SQEPIA) بتنظيم الدورة الأولى المُتعاقد عليها مع عدد من الكليات بدعم مالي قيمته 45 مليون جنيه تقريبًا، وتنظيم مشروع دعم ومتابعة وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE) ) الدورة الرابعة المُتعاقد عليها مع عدد من الكليات بدعم مالي قيمته 22 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بتطوير منظومة التعليم بالجامعات المصرية وتأهيلها للمنافسة العالمية في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي.

وتم تنفيذ عدة زيارات؛ للمتابعة وتقديم الدعم الفني والمادي واللوجستي لعدد من الكليات خلال شهر مارس ٢٠٢٢، وهي: كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ ضمن مشروعات تطوير الفاعلية التعليمية SDEE4))، وكليات الهندسة والتمريض بجامعة أسيوط ضمن مشروعات تأهيل البرامج الأكاديمية للاعتماد الدولي SQEPIA1))، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية لأنشطة المشروعات التي حصلوا عليها ومراجعة معايير الاعتماد وتقديم الدعم الفنى اللازم ومتابعة إعداد الكليات للدراسة الذاتية لتقديمها لجهات الاعتماد الدولية (ABET & AHGPS).

بينما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول جهود المركز لدعم التعاون العلمي والبحثي على المستوى الإفريقي والدولي.

وأفاد التقرير بأن المركز نظم ندوة علمية بعنوان "فرص التعاون والتمويل للأنشطة البحثية"، بحضور د. ريم عبدالرحمن الملحق العلمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة؛ لمُناقشة الفرص المُتاحة للباحثين من مركز بحوث وتطوير الفلزات والباحثين المصريين على وجه العموم، للدراسة بالجامعات ومراكز البحوث الفرنسية.

وتطرقت الندوة لبحث دور القسم العلمي بالسفارة الفرنسية في إقامة ندوات تعريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من الباحثين بالمركز مع نظرائهم الفرنسيين، وكذا بحث الإعداد لمؤتمر علمي بالتعاون بين المركز والقسم العلمي بالسفارة الفرنسية.

وأشار التقرير إلى أن مُخرجات المشروعات تسير بشكل مُنتظم طبقًا للإطار الزمني المحدد بالخطط التنفيذية للمشروعات، حيث تم الانتهاء من تجهيز معمل التركيبات ومعمل الأشعة والتحميض الأوتوماتيكي لكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ، وتجهيز ملفات التقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنسبة 70%، وجاري التجهيز لعمل زيارة المحاكاة.

أما كلية الطب بجامعة كفر الشيخ فقد تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز وحدة تطوير التعليم الطبي ومعامل الكمبيوتر، والمعامل الإكلينيكية، وشراء نماذج المحاكاة، وجاري الانتهاء من شراء الأجهزة والتجهيزات الواردة بالخطة التنفيذية لمقترح المشروع، والإعداد لإجراء زيارة المحاكاة، كما تم الانتهاء من تجهيز ملفات التقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بنسبة 60%.

وفيما يخص كلية التمريض بجامعة أسيوط، نوه التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المعمل الافتراضي لوحدة العناية المركزة، والتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية (AHGPS) وإعداد (7 معايير) للتقدم للاعتماد، وجاري الانتهاء من إعداد الدراسة الذاتية لرفعها إلى جهة الاعتماد وتحديد موعد الزيارة.

أما بالنسبة لكلية الهندسة بجامعة أسيوط أشار التقرير إلى أنه جاري طرح المناقصات لشراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة لبرنامج الهندسة الكهربائية، وإعداد الدراسة الذاتية لتقديمها إلى جهة الاعتماد الدولية (ABET)

كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، أعمال تطوير وإنشاءات مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة بالتجمع الأول، برفقة د. حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام، ود. عماد شاش مدير المستشفى.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى العيادات الخارجية والصيدلة الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وقسم العلاج الكيميائي ومساحة انتظار العيادات الخارجية.

واستمع الدكتور عبدالغفار لشرح تفصيلي حول سير أعمال تطوير مستشفى الثدي، موجهًا باستكمال تجهيز المستشفى بالأجهزة الحديثة وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

ووجه الوزير بسرعة الاستعداد لتشغيل المستشفى بكامل طاقته الاستيعابية في أسرع وقت مُمكن، والالتزام بالجدول الزمني الذي تم إعداده مُسبقًا، حتى تكون المستشفى إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الوزير أهمية تأهيل وتدريب كافة أعضاء الفريق الطبي، لاستخدام الأجهزة الطبية الجديدة؛ لتقديم خدمة علاجية مُتميزة للمواطنين.

ومن ناجية أخرى، أقيمت منافسات مرحلة التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة الشباب والرياضة، تحت شعار ( رمضان بكم أحلى) بمشاركة ٣٢ جامعة في الفترة من ٧ - ٢٠ أبريل الجاري (الأدوار التمهيدية) ثم تبدأ مرحلة (الأدوار النهائية) في الفترة من ٢٢ - ٢٥ أبريل الجاري بنادي النادي بمدينة ٦ أكتوبر.

جاء ذلك برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أقيمت المنافسات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات والمشرف العام على الدورة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات.