دنيا بطمة بقفطان وتاج في أحدث جلسة تصوير.. صور

خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بطمة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية قفطانًا مغربيًا مطرزًا، ووضعت تاجًا على راسها، ونالت الصور إعجاب جمهورها.



وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

وكانت أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.