لبنان .. تخفيف الدعم عن القمح والخبز تدريجيا

أكدت مصادر وزارية لبنانية لقناة LBC أن "هناك بحثا بتخفيف الدعم عن القمح والخبز تدريجيا بمهلة ستة أشهر.

وأفادت المصادر بأن "رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي القي بكامل المسؤولية فيما يخص أزمة القمح علي عاتق وزير الإقتصاد أمين سلام وطلب منه التصرف بمواكبة أمنية.

وقالت المصادر أيضا: والأخير رد بأنه اتصل بقوى الأمن الا أن الرد كان أن هناك نقص في العديد الامكانيات ".

وعلمت القناة من مصادر أن هناك "استنسابية بتوزيع بونات الطحين على الأفران، بالإضافة الى أن المخابز الكبيرة تستخدم الطحين المدعوم لصناعة الحلويات، بالإضافة الى المشكلة القديمة الجديدة بين مصرف لبنان والحكومة وصرف الإعتمادات".