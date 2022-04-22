انتبهوا.. السفارة السعودية في واشنطن تُحذر من عمليات نصب

أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، بيانا تحذر فيه من عمليات نصب يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة موظفيها.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون برامج إلكترونية تظهر أن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة، ويقومون بطلب تحويل مبالغ مالية، مبينةً أنه في حال امتناع المواطنين يقومون بتهديدهم بالتحويل إلى الجهات الأمنية بالمملكة أو الملاحقة الدولية.

وأضافت أنهم يقومون بعمليات النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، وذلك بإيهام المواطنين بوجود مشاكل ضدهم بسبب شهادات دراسية أو دورات حصلوا عليها من جامعة عن بُعد، أو تصديق الشهادات الجامعية أو طلب إلغاء منحة دراسية.

وأكدت السفارة أنها لم تطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية لها أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، وأن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للاختصاصات المحددة، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة.