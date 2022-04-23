سلوي عثمان: الست المصرية أصيلة.. وشرف لي تجسيدها على الشاشة

أكدت الفنانة سلوي عثمان أنها سعيدة بردود الأفعال التي تصلها دائماً عن إعجاب الجمهور بتجسيدها دور السيدة المصرية بجميع مستوياتها خاصة اللاتي ينتمين الى الطبقة الشعبية والمتوسطة.

وتابعت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : دائماً ما يسعدني تفاعل الجمهور معي في كل مرة أقدم شخصية السيدة المصرية على جميع مستوياتها سواء المتوسطة أو فوق المتوسطة او الطبقة البسيطة تماماً .

وأضافت سلوي عثمان قائلة : نجاحي فيه دليل على أننى تمكنت من إظهار مميزات هؤلاء السيدة، فكوني أمثل المرأة المصرية شرف لي، لأنها أصلية وتتحمل المسؤولية المادية في بعض الأحيان والمعنوية دائماً .

ومن ناحية أخرى تشارك سلوي عثمان في بطولة مسلسل بابلو والذي يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمي.

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “بابلو”، وقد نجحت قناة المحور في الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري في مصر، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناة أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناة على حق عرض المسلسل.