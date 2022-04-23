بعد التأهل لنصف نهائي إفريقيا.. إبراهيم سعيد: مبروك للاعبي الأهلي رجال

حرص نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد علي تهنئة جماهير الأهلي بالفوز علي الرجاء في مجموع المباراتين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مبرووك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز ولاعبي الأهلي رجال.

وواصل الأهلي حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أحرز كأسها في النسختين الماضيتين، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة يوم السبت الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم الرجاء مبكرا بهدف حمل توقيع فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 16.

وسرعان ما عوض الأهلي ركلة الجزاء المهدرة، عقب تسجيل مدافعه محمد عبدالمنعم هدف التعادل في الدقيقة 44.