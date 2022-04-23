موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه النادي الأهلي نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين بطلي مصر والجزائر بالقاهرة أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، فيما تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومي 13 أو 14 مايو.



وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 يولبو 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على تأهل الفريق للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز على فريق الرجاء المغربي في مباراة دور الثمانية.



وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.



وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بروح اللاعبين وإصرارهم على الفوز باللقاء واستمرار المنافسة على اللقب وتمثيل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق لفريق المصري وفريق بيراميدز ممثلا مصر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاع الجنوب إفريقي بيرسي تاو فرصة محققة لتسجيل هدف ثان لفريق الأهلى من إنفراد بحارس مرمى الرجاء المغربي بالدقيقة 50 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب مركب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

بدأ اللقاء بين الأهلي ونظيره فريق الرجاء المغربي بضغط هجومي للاعبي الرجاء وامتلاك الكرة والضغط على منتصف الميدان وأرسل محسن متولي كرة عرضية يسددها فابريس أنجوما الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة.

وتعرض حميد أحداد الى السقوط داخل منطقة الجزاء ورفض الحكم إصدار أي قرارات ضد لاعبي الأهلي ونجح الياس الحداد فى إبعاد كرة مررها على معلول داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة التاسعة.

وشهدت الـ 20 دقيقة التى جمعت بين فريق الأهلي الرجاء المغربى تسجيل هدف مغربي وإهدار ركلة جزاء فى المباراة المقامة على ملعب محمد الخامس في إياب دور الـ 8 لدوري الأبطال الأفريقي.

ورفض حكم اللقاء السنغالي نداي إحتساب ركلة جزاء فى الدقيقة 11 لصالح النادى الأهلي بعد إرتكاب محسن متولي خطأ ضد حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ثم عاد إلى حكم تقنية الفيديو واحتسبها ركلة جزاء سددها على معلول ليتصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء ببراعة.

تراجع فريق الرجاء المغربي إلى الخطوط الخلفية من أجل الحفاظ على هدف التقدم وسدد فى الدقيقة 26 عمرو السولية قذيفة صاروخية تصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء المغربي.

وتعرض محمد هاني فى الدقيقة 42 إلى الإصابة عقب تدخل عنيف من أحد لاعبي الرجاء المغربي في منتصف الملعب وسجل محمد عبدالمنعم هدف التعادل برأسية قوية في الدقيقة 43.

وشهدت مجريات الشوط الثاني ضغط مغربي على دفاعات الأهلي وأهدر بيرسي تاو فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة ماكرة من حسين الشحات ونجح خلالها أنس الزنيتي حارس الرجاء من الإمساك بالكرة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وضم تشكيل الرجاء كل من:

في حراسة المرمى: أنيس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مدكور- جمال حركاس- الياس الحداد- عبد الجليل جبيرة

خط الوسط: فابريس نجوما- محمد مكعازي- بدر بولهرود

خط الهجوم: حميد أحداد- محمد زريدة- محسن متولي

