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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق: اللي يراهن على الأهلي في المواقف الصعبة ميخسرش

صدى البلد

حرص الإعلامي إبراهيم فايق علي  تهنئة جماهير الأهلي بالفوز علي الرجاء في مجموع المباراتين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"قولناها من زمان.. بابا الشغلانة في إفريقيا سيد أسياد القارة وحامل لقبها.. اللي يراهن على الأهلي في المواقف الصعبة ميخسرش.. مبروك لجمهور الأهلي العظيم ولعيبته الرجالة التأهل المستحق .

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الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

وواصل الأهلي حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أحرز كأسها في النسختين الماضيتين، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في  القاهرة يوم السبت الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم الرجاء مبكرا بهدف حمل توقيع فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 16.

وسرعان ما عوض الأهلي ركلة الجزاء المهدرة، عقب تسجيل مدافعه محمد عبدالمنعم هدف التعادل في الدقيقة 44.

أخبار النادي الاهلي ابراهيم فايق دوري ابطال افرقيا الأهلي ضد الرجاء المغربي

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