حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

حنان ماضي .. واحدة من أهم وأجمل الأصوات فى تاريخ الفن المصري ، فقد قدمت خلال مشوارها الفني عدد من الاغاني التى دخلت قلوب المستمعين بسبب صوتها العذب واحساسها الرائع.

ولدت الفنانة حنان ماضي عام ١٩٦٦ فى محافظة القاهرة ، وقد كان والدها عضوا فى فرقة السيدة أم كلثوم ، حيث تخرجت من الكونسرفتوار المعهد العالى للموسيقى.

حنان ماضي

حنان ماضي أكتشفها الموسيقار الكبير عمر خيرت وزوجها السابق الموسيقار ياسر عبدالرحمن بعد أن كانا عازفين كمان في فرقته.

انضمت الفنانة حنان ماضي لأوركسترا المعهد وسافرت إلى العديد من الدول الأوروبية لتعزف على الكمان ومن أشهر الدول الأوروبية التي سافرت إليها المجر وألمانيا، وكندا وبريطانيا، تخرجت من معهد الموسيقى بتقدير امتياز ولكنها لم تعين كمعيدة بالمعهد

حنان ماضي

أشهر أغاني حنان ماضي:

شكلت الفنانة حنان ماضي ثنائياً ناجحاً مع الموسيقار ياسر عبدالرحمن، ولمعت خلال فترة التسعينات، وقدمت عدة ألبومات ناجحة مثل: عصفور المطر ، ليلة عشق، إحساس ، وشباك قديم.

كما قدمت الفنانة حنان ماضي عدد من تترات المسلسلات ومنها : الوسية 1990، المال والبنون 1993، قصة الأمس 2008، وغيرها من الأغاني الهامة التى ظلت عالقة فى الوجدان.

حنان ماضي وعلي الحجار:

شكلت الفنانة حنان ماضي مع الفنان علي الحجار دويتو غنائي حظي على إعجاب المستمعين ، وقد كان أول لقاء بين حنان ماضي والفنان علي الحجار أثناء تتر مسلسل اللقاء الثاني ، والتى حملت أسم زي الهواء ، فقد كانت موجودة في الاستوديو كعازفة كمان، وقد تأخر الفنان علي الحجار عن موعد التسجيل، فطلب منها الموسيقار عمر خيرت غناء التتر بصوتها حتى يصل علي الحجار، وبالفعل سجلت حنان الأغنية بصوتها، وعندما وصل علي الحجار وسمع صوتها أعجب به جداً، وطلب منها أن تشاركه في غناء التتر، وقد أعادت معه التجربة مرة أخرى في أغنية بحلم وافتح عنيا تتر مسلسل المال والبنون.

حنان ماضي ترتدي الحجاب :

خلال الساعات الماضية أعلنت الفنانة حنان ماضي عن ارتدائها الحجاب وذلك فى أول ظهور من خلال برنامج كلام الناس على mbc مصر .

وكشفت الفنانة حنان ماضي عن ارتدائها الحجاب بعد اصابتها بـ أوميكرون ، وتابعت قائلة : " "أنا جالي اوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا بعد ما تعدو منى لكن أنا كنت بموت".

وتابعت حنان ماضي قائلة : "لقيت شيخ بيتكلم عن الحجاب وانا كان تفكيري تفكير واحدة بتموت واتحجبت وكملت لأنه احلى حاجة حصلت لي وبنتي تفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لا وانا هكمل".

وأضافت حنان ماضي قائلة "الوحش بس الدبابيس وبلاقي الطرحة طارت لو في هوا، وانا اخدت القرار ومحدش يقدر يرجعني عنه أو يراجعني فيه وبعد الحجاب جالي الأغنية في آخر حلقة من أبو العروسة وكنت تعبانة لكن غنيت".

حنان ماضي

حنان ماضي وعمليات التجميل:

كشفت الفنانة حنان ماضي فى البرنامج ذاته انها كانت تنوي اجراء عملية تجميل ، ولكنها تراجعت على الفور ، حيث كانت متحمسة لإزالة “ اللغد ” ، ولكن بعد الحجاب ازاحت الفكرة تماماً.

حنان ماضي ولقائها مع أم كلثوم:

كما سردت الفنانة حنان ماضي ان السيدة أم كلثوم منحتها 5 جنيهات اثناء حضورها بروفة مع والدها ، إذ انقطع النور وحينها شعرت الخوف ، ولكن أم كلثوم احتضنتها ومنحتها خمس جنيهات بعد ذلك .