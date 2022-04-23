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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حنان ماضي
حنان ماضي

إعلنت الفنانة حنان ماضي عن ارتدائها الحجاب وذلك فى أول ظهور من خلال برنامج كلام الناس على mbc  مصر . 

وكشفت الفنانة حنان ماضي عن ارتدائها الحجاب بعد اصابتها بـ أوميكرون ، وتابعت قائلة : " "أنا جالي اوميكرون وكنت واخده بالي لكن بنتي واختي اتصابوا هما عدوا منى لكن أنا كنت بموت".

وتابعت حنان ماضي قائلة : "لقيت شيخ بيتكلم عن الحجاب وانا كان تفكيري تفكير واحدة بتموت واتحجبت وكملت لأنه احلى حاجة حصلت لي وبنتي تفاجأت بقرار الحجاب وسألتني هكمل غناء ولا لا وانا هكمل".

وأضافت حنان ماضي قائلة  "الوحش بس الدبابيس وبلاقي الطرحة طارت لو في هوا، وانا اخدت القرار ومحدش يقدر يرجعني عنه أو يراجعني فيه وبعد الحجاب جالي الأغنية في آخر حلقة من أبو العروسة وكنت تعبانة لكن غنيت".

حنان ماضي 

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وكانت قد نعت الفنانة حنان ماضي الفنان الراحل أحمد الحجار قائلة “حزينة علي فراق احمد الحجار وانا واثقة أن هو راح لمكان احسن من هنا بكثير ، مؤكدة انه كان فنان خلوق ومؤدب بمعني الكلمة”.

وأضافت حنان ماضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع علي القناة الأولي المصرية" ، إن احمد الحجار كان يلقب بالنبيل الطيب .

وكانت قد طرحت المطربة حنان ماضي أحدث أغانيها "رمانك حداق"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات  يوتيوب، تزامنا مع مرور أربعين يوما على وفاة والدها .

ونشرت حنان ماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي رابط الأغنية وعلقت عليه: "وشبابيك ديارك ع الفراديس بيطلوا #رمانك_حدّاق، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على قناة يوتيوب".

وتابعت حنان ماضي: "الأغنية كلمات الشاعر الراحل حسن رياض، لحن: علي يوسف، توزيع: زناتي.. اتمنى تعجبكوا".

حنان ماضي mbc مصر الحجاب برنامج التاسعة art entertainment

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