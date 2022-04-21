دينا الشربيني: مش بفكر في الحجاب ولكن مقلتش مستحيل

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لا تفكر في ارتداء الحجاب في الوقت الحالي ولكنها لم تصرح بأنها لن ترتدي الحجاب نهائيا، قائلة: "مش بفكر في الحجاب ولكن مقلتش مستحيل اتحجب، ودي حاجة بين الواحد وبين ربنا ومش بحب ادخل في موضوعات الدين".

وذكرت الفنانة دينا الشربيني، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أكثر الأدوار التي كانت تتمنى أن تؤديها قائلة: "بحب مسلسل سجن النسا جدا وكل اللي في المسلسل كانوا حلوين، وحبيت دور نيللي وروبي، لكن محصلش ان دور جالي وراح لحد وقلت يا ريتني عملته".

وتمنت الفنانة دينا الشربيني، أن تؤدي دور بطل من ابطال الصم والبكم، متابعة: "نفسي أعمل دور بطلة من أبطال الصم والبكم وبشوفهم أبطال، وعايزة اتعلم لغة الاشارة وهما معبرين قوي وصادقين قوي من وشوشهم وان شاء الله هتعمل اللغة الخاصة بالإشارة".