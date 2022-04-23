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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

زهرة الجثة
زهرة الجثة

كشفت مدرسة أمريكية عن ظهور "زهرة الجثة" النادرة لأول مرة منذ 7 سنوات، والتي أصدرت رائحة كريهة بمجرد إنباتها في حديقة المدرسة.

 

أعلنت جامعة جراند فالي ستيت (GVSU) بأن زهرة الجثة بدأت تتفتح في مدرسة باربرا كيندشي جرينهاوس في ألينديل، وقد كشفت عن نفسها من خلال إطلاق رائحة نتنة تشبه رائحة الجثث.

 

تشتهر زهرة الجثة بأنها من أسوأ الروائح في العالم يتم عرضها حاليًا في قاعة Kindschi للعلوم في حرم أليندال التابع لجامعة GVSU.

 

تسمى زهرة الجثة في الواقع Amorphophallus titanum، أو titan arum وهي نبات استوائي مهدد بالانقراض موطنه سومطرة بإندونيسيا.

 

لديها أكبر الأزهار النادرة في العالم، تنمو الشجرة العملاقة في البرية فقط بالغابات الاستوائية المطيرة في سومطرة بإندونيسيا.

 

وقد تم تصنيف الزهرة النادرة علميًا لأول مرة في عام 1878 من قبل عالم النبات الإيطالي أودواردو بيكاري.

 

لماذا سميت "زهرة الجثة" بهذا الاسم؟


تُعرف الزهرة شعبياً باسم زهرة الجثة لأنها تشبه رائحة اللحم الفاسد لمعظم الناس.

 

تقول كريستينا هيبشير المشرفة على حديقة Barbara Kindschi Greenhouse بأن الزهرة تنبت لأول مرة منذ 7 سنوات.

 

وعلى الرغم من أن الزهرة أنبتت بعد 7 سنوات، يمكن أن يستغرق تيتان أروم ما يصل إلى 10 سنوات عادة حتى ينمو بحجم كبير بما يكفي لإزهاره الأول، ويمكن أن تستمر في التفتح لمدة 24 إلى 36 ساعة فقط.

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