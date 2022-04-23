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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة عقب إصابتها بكسر في الجمجمة وأمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة .

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو كبير بإستقبال الطفلة " مى أ " 6 سنوات مقيمة دائرة  مركز أبوكبير جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وكدمات وسحجات بالجسم ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.

 

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي ورجال مباحث مركز أبوكبير لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة بالواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2465 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

الشرقية حادث تحرير النيابة النيابة العامة الطب الشرعى امن الشرقية

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