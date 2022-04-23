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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الأعياد الدينية تؤكد صلابة ووحدة النسيج الوطني

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور

تقدم المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يعم السلام على جميع أبناء الوطن الواحد.

وقال "صبور" إن المسلمين والمسيحيين في هذا الوطن هم نسيج واحد وإخوة لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم ، فالجميع ينتمي إلى الهوية المصرية التي تقف حائط صد ضد محاولات النيل من هذا الوطن مؤكدا على وحدة الشعب المصري وتلاحمه لمواجهة التحديات.

وشدد "صبور" ، أن المصريين نجحوا في التصدي لكل محاولات إشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن جميع الأحداث أثبتت صلابة ووحدة النسيج الوطني، من أجل مواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة.

عيد القيامة المجيد

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبين عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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