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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة أب وأم و3 أبناء في انقلاب سيارة ملاكي بـ بني سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، اليوم السبت،فى حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية اهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، مما أسفر عن إصابة زوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعي "محمد.ع.ا" 36 سنة، وزوجته "شيماء.ا.ب" 33 سنة، وأطفالهم الثلاثة 
"كثير"  5 سنوات، "اياد" 7 سنوات، "ادم" 10 سنوات وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم ومقيمون بمركز ببا.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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