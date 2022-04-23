عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جويل مردينيان تظهر عبر إنستجرام بإطلالة ساحرة |شاهد

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة لها من المالديف ، وقامت بنشر الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة  و جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

 إطلالة جويل مردينيان

 

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي عباءة باللون الاسود وعليها رسمة بقشر السمكة باللون الذهبي على شكل نمر، وبأكمام طويلة ومزينة في النهايات بقطع من اللون الذهبي ويتوسطها حزام من الخصر باللون الذهبي وقانت بإختيار حقيبة صغيرة من الجلد باللون الفوشيا، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

 

إطلالة جذابة لـ ياسمين رئيس عبر انستجرام

من الصحراء.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث إطلالة

 

وقامت جويل مردينيان بلم خصلات شعرها الذهبية الى الوراء بعملها كحكة بتسريحة  ناعمة وانسيابية ، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع  المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع الماسكرا والكحل الابيض، والآي لاينر الناعم، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.

 


وأكملت جويل مردينيان إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت خواتم واسور وقلادة حلقات ناعمة وقرطين باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

جويل مردينيان إطلالة جويل مردينيان حياة جويل مردينيان مسيرة جويل مردينيان beauty and personal care

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

زيلينسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الحرب.. ويهدد بالانسحاب من المفاوضات

حبس ممرضتين تسببتا في تدهور صحة والدة الفنانة منة شلبي بالغردقة

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

شيك من الأهلي بـ80 ألف دولار لحكام مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

شاهد قداس عيد القيامة المجيد .. بث مباشر

وفاة والدة سمية الخشاب ودفن جثمانها في الإسكندرية غدًا

موضوعات متعلقة

من المالديف.. جويل مردينيان تخطف قلوب متابعيها

اللبنانية جويل مردينيان تتألق بإطلالة جذابة عبر إنستجرام| شاهد

لبنان.. جويل مردينيان بإطلالة رمضانية على إنستجرام

بمكياج جذاب.. جويل ماردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

قوته 9.5 ريختر ودمر بلاد كاملة.. قصة أقوى زلزال في تاريخ البشرية

حبس احتياطي أو حكم جنائي | أسباب توقف الموظف عن عمله بالقانون

طهرها الجيش من الإرهاب.. أحمد موسى: حلقة خاصة في سيناء 25 أبريل

غريب عبد الحافظ : 3 محاور باستراتيجية مواجهة الإرهاب | فيديو

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه .. غدا

القوات المسلحة : تنفيذ 306 مشروعات خدمية وتنموية بسيناء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات جديدة في جريمة قتل أخ أشقائه الثلاثة بالوراق

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أيشر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ