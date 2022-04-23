جويل مردينيان تظهر عبر إنستجرام بإطلالة ساحرة |شاهد

نشرت الإعلامية جويل مردينيان، صورة جديدة لها من المالديف ، وقامت بنشر الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة و جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي عباءة باللون الاسود وعليها رسمة بقشر السمكة باللون الذهبي على شكل نمر، وبأكمام طويلة ومزينة في النهايات بقطع من اللون الذهبي ويتوسطها حزام من الخصر باللون الذهبي وقانت بإختيار حقيبة صغيرة من الجلد باللون الفوشيا، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وقامت جويل مردينيان بلم خصلات شعرها الذهبية الى الوراء بعملها كحكة بتسريحة ناعمة وانسيابية ، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع الماسكرا والكحل الابيض، والآي لاينر الناعم، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت خواتم واسور وقلادة حلقات ناعمة وقرطين باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.