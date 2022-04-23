طهرها الجيش من الإرهاب.. أحمد موسى: حلقة خاصة في سيناء 25 أبريل

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حلقة يوم الإثنين المقبل ستكون حلقة خاصة من سيناء والشيخ زويد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الأمر أصبح مختلفا تماما في سيناء وهناك تنمية كبيرة في سيناء بعدما كان هناك إرهابيون في سيناء ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الجيش المصري نجح في القضاء على معاقل العناصر الإرهابية في سيناء ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى برومو حلقة يوم الإثنين المقبل التي صورها من شبه جزيرة سيناء .