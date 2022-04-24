صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ونقاط الإسعاف خلال أعياد الربيع

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وذلك بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين وأعياد الربيع وشم النسيم وخلال فترة العطلات الرسمية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

كما انه تم وقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفتره وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات وتشكيل غرف الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والتأكيد علي زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال و توافر جميع أدويه الطوارئ.

ومن جانبها ناشدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة الاهالي ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي فى الأماكن المزدحمة والمغلقة أثناء الإحتفالات، مؤكدة علي استقرار الوضع الصحي تماما بالمحافظة.

ولفتت إلى نشر فرق التواصل المجتمعي والتوعية والتثقيف الصحي بالميادين والحدائق والمتنزهات لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن المكتب الإعلامي بمديرية الصحة بسوهاج أعلن منذ ايام الي خلو أقسام العناية المركزة المُخصصة لمرضى كورونا من المرضي تمامًا، بعد ذلك تم الإعلان عن خلو قوائم العزل المنزلي ايضًا من المرضي بالفيروس.