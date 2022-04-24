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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادات مطروح تشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

محافظ مطروح يشارك
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

 
تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتهنئة للأخوة الأقباط بمحافظة مطروح بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسي مطروح مساء اليوم السبت، بحضور اللواء اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة  وسط أجواء من الأمن والطمائنينة تعمها البهجة والفرحة.

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ألقى كلمة الوعظ القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، التي أعرب فيها عن شكره لمشاعر المحبة  والتالف بين أبناء مصر  مؤكدا  أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لاحياء الخير  في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه  من أجل  صنع مستقبل أفضل ليس من اجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه بل والانسانية جميعها .
ووجة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهوده الوطنية المخلصة من اجل إحياء الوطن من جديد ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية  نحو التقدم وجمهورية جديدة  لتحيا مصر دائما .
كذلك الشكر   للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على تقديم التهانى ولكافة قيادات المحافظة وعلى جهود الامن والتنمية  والاستقرار بكافة أنحاء المحافظة.

محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة 
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة 
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد القيامة 
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