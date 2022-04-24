محافظ الغربية يحضر قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس |صور

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حضور قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، والعقيد طارق عامر هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد إيهاب سويد إدارة الأمن الوطني ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والبرلمانية بالمحافظة.

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، والذي يدل على مشاعر الحب والفرح والتي تعدا تجسيداً حقيقيا للوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد.

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