نادية الجندي: هددت باعتزال الفن بسبب وقف فيلم 5 باب

أكدت الفنانة نادية الجندي، أنها هددت بعدم التمثيل مرة أخرى بعد وقف فيلمها 5 باب.



وأضافت الجندي في حوارها مع برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"،أنه تم إيقاف فيلمها فى السنيمات بفعل فاعل، معقبة:" الفيلم كان مكسر الدنيا وتعبت نفسيا بعد وقفه".

ولفتت نادية الجندي، أنه لم يكن الحسد هو السبب فى وقف فيلمها 5 باب فى منتصف الثمانينات، معقبة:" اه بخاف من الحسد لأنه مذكور فى القرآن لكنه مش سبب وقف الفيلم.

وتابعت الجندى، أنه بعد عرض لمدة عشر أيام فقط، تواجد الأمن المركزي في ميدان الأوبرا لمنع التكدس بسبب الفيلم.

