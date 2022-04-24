24 إبريل ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هي نصيحة الأبراج لك

لا يزال القمر يتنقل في برج الجدي مشكلا مثلثا فلكيا ترابيا مع الشمس من برج الثور ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تهبك الفرصة للانتصار في كافة المجالات كما ان هذه التاثيرات الايجابية تساهم في تطوير اوضاعك المهنية وتزيد من فرص نجاحك كما تحقق ايضا ارباحا مالية وتخوض مغامرات واثقا من نفسك كذلك سوف تكون المعنويات مرتفعة جدا وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول .



مولود اليوم الاحد 24 نيسان ابريل من برج الثور



يتميّز مواليد اليوم من برج الثور بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.