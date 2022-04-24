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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفريق وفاق سطيف الجزائري في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي أقيمت بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.

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فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" فى رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "5 يولبو 1962"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف 

وستقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في القاهرة  يومي 6 أو 7 مايو المقبل بينما تقام مباراة العودة بالجزائر يومي 13 أو 14 مايو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا عبر قناة بي ان سبورت .

ومنح الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، عقب العودة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمباريات الدوري التي تبدأ بلقاء طلائع الجيش، الأربعاء المقبل.

إهدار ركلات الجزاء عرض مستمر في الأهلي 

وواصل لاعبو الأهلي مسلسل إهدار ضربات الجزاء هذا الموسم، بعد أن أضاع علي معلول الظهير الأيسر، ضربة جزاء أمام الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعد ركلة جزاء معلول هي السادسة التي يهدرها لاعبو الأهلي هذا الموسم من إجمالي 11 ضربة جزاء حصل عليها الفريق بجميع البطولات.

وسجل علي معلول ركلة جزاء في مباراة الجيش الوطني بطل النيجر بذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال، وأمام الإسماعيلي والزمالك في الدوري الممتاز.

كما أحرز عمرو السولية ضربة جزاء في مرمى الرجاء المغربي، بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

أما ضربات الجزاء التي أهدرها لاعبو الأهلي هذا الموسم، فجاءت بأقدام 6 لاعبين، هم "عمرو السولية وعلي معلول في مباراتي الرجاء بربع نهائي دوري الأبطال".

كما أهدر بدر بانون أمام سموحة وبيرسي تاو أمام الاتحاد السكندري بالدوري، بالاضافة لضربتي جزاء في كأس الرابطة عن طريق حسام حسن وعمار حمدي أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

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