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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صايفي: بلوزداد حرم من ركلة جزاء صحيحة أمام الوداد في دوري أبطال افريقيا

صدى البلد

أكد رفيق صايفي، نجم المنتخب الجزائري السابق، أن نادي شباب بلوزداد، تعرض لظلم تحكيمي أمام الوداد المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الوداد إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل (0-0) مع ضيفه شباب بلوزداد، على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق المغربي على شباب بلوزداد (1-0) في عقر داره.

وقال صايفي في تصريحات تلفزيونية: "التحكيم حرم شباب بلوزداد، من ركلة جزاء شرعية في الدقيقة الأخيرة، إثر خطأ فادح من الحارس الذي لم يلمس الكرة، وضرب رأس مهاجم شباب بلوزداد".

وأضاف: "الحارس يعتبر لاعبا أيضا فوق أرضية الميدان، ولا يعني ارتكابه للأخطاء في الالتحامات الهوائية أنه محمي وغير معرض لاحتساب ركلات جزاء ضده".

وواصل: "أهنئ شباب بلوزداد، على المردود الكبير الذي ظهر به، ولكن للأسف كان بالإمكان العودة بالتأهل لو أجاد المدرب باكيتا قراءة المباراة، ولو كان الفريق يمتلك لاعبين أصحاب خبرة في المنافسة القارية".

وأتم: "صحيح أن تغيير عريبي كان موفقا، ولكن خروج المرزوقي الذي كان أحسن عنصر في الشوط الأول، يعد علامة استفاهم، خاصة وأن الشباب كان مطالبا بالهجوم، وبالتالي أعتقد أن تغييرات باكيتا عقدت مأمورية بلوزداد".

ويلتقي الوداد في الدور قبل النهائي، بيترو أتلتيكو الأنجولي الذي تأهل بالتعادل مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (1-1) حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بيترو أتلتيكو (2-1).

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